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الخميس، 14-10-2021 09:02 ص

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في الأردن

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 14 ألفا و363 حالة حتى صباح الخميس.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و841 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 14 حالة وفاة أمس الاربعاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 837 ألفاً و255 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 812 ألفا و51 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 239 مليوناً و963 ألفاً و626 حالة، شفي منها 217 مليوناً و306 آلاف و219 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و889 ألفا و877 شخصا حول العالم.

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