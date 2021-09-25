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السبت، 25-09-2021 08:45 ص

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و346 حالة حتى صباح السبت.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و653 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 8 حالات وفاة أمس الجمعة.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 818 ألفاً و358 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 795 ألفا و359 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 231 مليوناً و916 ألفاً و337 حالة، شفي منها 208 ملايين و530 ألفا و521 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و751 ألفا و585 شخصاً حول العالم.

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