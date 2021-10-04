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الإثنين، 04-10-2021 09:01 ص

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و681 حالة حتى صباح الاثنين.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و742 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 6 حالات وفاة أمس الأحد.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 826 ألفاً و282 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 802 ألفا و859 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 235 مليوناً و730 ألفاً و535 حالة، شفي منها 212 مليوناً و609 آلاف و370 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و816 ألفا و145 شخصا حول العالم.

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