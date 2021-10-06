ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 13 ألفا و26 حالة حتى صباح الاربعاء.



ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و762 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 9 حالات وفاة أمس الثلاثاء.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 828 ألفاً و572 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 804 آلاف و784 حالة شفاء.



ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 236 مليوناً و616 ألفاً و92 حالة، شفي منها 213 مليوناً و740 ألفا و990 حالة.



وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و832 ألفا و92 شخصا حول العالم.

اضافة اعلان