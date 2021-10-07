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الخميس، 07-10-2021 09:04 ص

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

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الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 13 ألفا و314 حالة حتى صباح الخميس.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و774 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 12 حالة وفاة أمس الاربعاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 829 ألفاً و888 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 805 آلاف و800 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 237 مليوناً و109 آلاف و904 حالات، شفي منها 214 مليوناً و270 ألفا و247 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و841 ألفا و241 شخصا حول العالم.

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