الجمعة 08-10-2021
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الجمعة، 08-10-2021 09:07 ص

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، أن عدد اصابات كورونا النشطة تبلغ 13 ألفا و457 حالة حتى صباح الجمعة.

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ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و783 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 9 حالات وفاة أمس الخميس.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 830 ألفاً و944 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 806 آلاف و704 حالات شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 237 مليوناً و555 ألفاً و621 حالة، شفي منها 214 مليوناً و656 ألفا و616 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و849 ألفا و435 شخصا حول العالم.

 

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