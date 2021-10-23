السبت 23-10-2021
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السبت، 23-10-2021 08:50 ص

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، أن عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن بلغت 17 ألفا و168 حالة حتى صباح السبت.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و930 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 12 حالة وفاة أمس الجمعة.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 849 ألفاً، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 820 ألفا و902 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 243 مليوناً و768 ألفاً و851 حالة، شفي منها 220 مليوناً و886 ألفاً و598 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و954 ألف حالة حول العالم.

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