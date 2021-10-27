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الأربعاء، 27-10-2021 09:07 ص

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الاصابات النشطة في الأردن إلى 18 ألفا و789 حالة حتى صباح الاربعاء.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و976 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 11 حالة وفاة أمس الثلاثاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 854 ألفاً و758 اصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 824 ألفا و993 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 245 مليوناً و287 ألفاً و597 حالة، شفي منها 222 مليوناً و385 ألفاً و694 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و978 ألفا و828 حالة حول العالم.

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