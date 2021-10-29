الجمعة 29-10-2021
الوكيل الاخباري

خطة أمنية خلال ماراثون عمّان الدولي

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

أمطار قادمة .. أجواء متقلبة اليوم وتحذيرات

كندا : 10 وفيات و 645 إصابة جديدة بكورونا

اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني

بريطانيا تسجل 165 وفاة و 39842 إصابة بفيروس كورونا

اصابات بحادث سير في اربد

الملك : تبادلت مع جونسون وجهات النظر

إربد: حزب الميثاق الوطني تحت التأسيس يعرض رؤيته للعمل السياسي

أوقاف إربد تحتفل بالمولد النبوي الشريف

الجمعة، 29-10-2021 09:13 ص

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

main_image61764ce276f23


الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الاصابات النشطة في الأردن إلى 19 ألفا و819 حالة حتى صباح الجمعة.اضافة اعلان


ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألف شخص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 17 حالة وفاة أمس الخميس.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 858 ألفاً و342 اصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 827 ألفا و523 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 246 مليوناً و310 آلاف و588 حالة، شفي منها 223 مليوناً و180 ألفاً و891 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و997 ألفا و182 حالة حول العالم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
820211591310432442473

خطة أمنية خلال ماراثون عمّان الدولي

102021288100827664814

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في الاردن

f

اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني

e

الملك : تبادلت مع جونسون وجهات النظر

f

إربد: حزب الميثاق الوطني تحت التأسيس يعرض رؤيته للعمل السياسي

10202125172841796273630

أوقاف إربد تحتفل بالمولد النبوي الشريف

أخبار متعلقة
10202199724460868010

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

102021518337349218284

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

الصحة

إعطاء 18 ألف جرعة لقاح خلال يوم في الأردن

وزارة الصحة 2

إعطاء 19 ألف جرعة لقاح خلال يوم في الأردن

الصحة

25 ألف جرعة كورونا أُعطيت الإثنين

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم