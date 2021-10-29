ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

الوكيل الاخباري-

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أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الاصابات النشطة في الأردن إلى 19 ألفا و819 حالة حتى صباح الجمعة.ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألف شخص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 17 حالة وفاة أمس الخميس.وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 858 ألفاً و342 اصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 827 ألفا و523 حالة شفاء.ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 246 مليوناً و310 آلاف و588 حالة، شفي منها 223 مليوناً و180 ألفاً و891 حالة.وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و997 ألفا و182 حالة حول العالم.