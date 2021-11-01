ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 21 ألفا و52 حالة حتى صباح الاثنين.



ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألف و38 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 10 حالات وفاة أمس الاحد.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 862 ألفاً و541 إصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 43 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 830 ألفا و451 حالة شفاء.



ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 247 مليوناً و480 ألفاً و119 حالة، شفي منها 224 مليوناً و158 ألفاً و371 حالة.



وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و15 الفا و327 حالة حول العالم.

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