ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 27 ألفا و700 حالة حتى صباح اليوم الجمعة.



ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و183 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 16 حالة وفاة أمس الخميس.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 886 ألفاً و42 إصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 44 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 847 ألفا و159 حالة شفاء.



ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 252 مليوناً و676 ألفا و206 حالات، شفي منها 228 مليوناً و616 ألفا و370 حالة.



وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و96 ألفا و433 حالة حول العالم.

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