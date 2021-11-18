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الخميس، 18-11-2021 09:01 ص

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

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الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 33 ألفا و506 حالات حتى صباح اليوم الخميس.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و291 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 12 حالة وفاة أمس الاربعاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 901 ألفاً و999 إصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 44 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 857 ألفا و202 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 255 مليوناً و767 ألفا و656 حالة، شفي منها 231 مليوناً و171 ألفا و572 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و139 ألفاً و781 حالات حول العالم.

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