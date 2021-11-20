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السبت، 20-11-2021 09:04 ص

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

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الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 36 ألفا و830 حالة حتى صباح اليوم السبت.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و331 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 21 حالة وفاة أمس الجمعة.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 909 آلاف و415 إصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 44 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 861 ألفا و254 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 257 مليوناً و7 آلاف و274 حالة، شفي منها 232 مليوناً و49 ألفا و587 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و156 ألفاً و403 حالات حول العالم.

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