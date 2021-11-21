الأحد 21-11-2021
الوكيل الاخباري

عبيدات : تطعيم فئة الطلاب من ١٢-١٨ سنة مصلحة وطنية

البنك المركزي: ارتفاع الدخل السياحي في المملكة

الأرصاد تؤكد على التحذيرات اليوم الاحد خلال تأثير حالة عدم الإستقرار الجوي

الصحة: دخلنا بموجة كورونا الثالثة

350 ألف دينار جوائز نهاية العام مع تجاري توفيري

المياه : نحو مليون م3 خزنتها السدود من اول هطول مطري- صور

الاشغال تتعامل مع انهيارين صخريين على طريق ذيبان-الموجب

إغلاق نفق المدينة لصيانة منهل

الأمن : 18136 بلاغاً خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

مياه اليرموك تمهل 2722 مشتركا قبل الحجز على أملاكهم -أسماء

الأحد، 21-11-2021 09:21 ص

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

0L5A9569


الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 37 ألفا و 563 حالة حتى صباح اليوم الأحد.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و 347 شخص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 16 حالة وفاة أمس السبت.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 911 آلاف و 270 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 862 ألفا و 360 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 257 مليوناً و 458 ألفا و 456 حالة، شفي منها 232 مليوناً و428 آلاف و 208 حالات.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 164 ألفاً و 208 حالة حول العالم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
affd4948-3fe8-4dd5-8299-2b9ae83f31c5

عبيدات : تطعيم فئة الطلاب من ١٢-١٨ سنة مصلحة وطنية

البنك المركزي (7)

البنك المركزي: ارتفاع الدخل السياحي في المملكة

0L5A1670 cdd

الصحة: دخلنا بموجة كورونا الثالثة

9ecd1787-f961-42f6-9acb-97bac77c00da

المياه : نحو مليون م3 خزنتها السدود من اول هطول مطري- صور

11202119205634483146802

الاشغال تتعامل مع انهيارين صخريين على طريق ذيبان-الموجب

f5ca2004-8eb3-4059-a2d4-550ba5b8ab23

إغلاق نفق المدينة لصيانة منهل

أخبار متعلقة
122020416130936873820

تفاصيل إصابات ووفيات كورونا بالمملكة اليوم

1020212019476673681992

الصحة : هناك ارتفاع في اعداد الحالات بكورونا

المدارس

الصحة تكشف نسب اصابات طلبة المدارس بفيروس كورونا

كورونا الوكيل

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم السبت

image

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

كورونا الوكيل

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة