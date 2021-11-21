ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 37 ألفا و 563 حالة حتى صباح اليوم الأحد.



ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و 347 شخص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 16 حالة وفاة أمس السبت.



وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 911 آلاف و 270 إصابة.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 862 ألفا و 360 حالة شفاء.



ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 257 مليوناً و 458 ألفا و 456 حالة، شفي منها 232 مليوناً و428 آلاف و 208 حالات.



وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 164 ألفاً و 208 حالة حول العالم.

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