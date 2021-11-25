ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 44 ألفا 810 حالة حتى صباح اليوم الخميس.



ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا 429 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 26 حالة وفاة أمس الاربعاء.



وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 928 ألفا و 256 إصابة.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 872 ألفا و 17 حالة شفاء.



ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 259 مليوناً و 733 ألفا و 781 حالة، شفي منها 234 مليوناً و 881 ألفا و 225 حالة.



وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 192 ألفاً و 291 حالات حول العالم.

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