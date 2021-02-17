الأربعاء 17-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مستجدات المنخفض الجوي : الثلوج قادمة

ترقب شعبي لإعلان عطلة رسمية

ارتفاع الطلب على الخبز 50%

الدفاع المدني لـ الوكيل : جاهزون للتعامل مع المنخفض الجوي

أسعار الذهب الأربعاء 17/2/2021

الامن لـ الوكيل : ثلوج في ثغرة عصفور الان ونحذر السائقين من السرعة

تحرير 3328 مخالفة فردية لأشخاص و 61 منشأة

حريق شقة و5 إصابات في أبو علندا

الدوريات الخارجية لـ الوكيل : الرؤية معدومة في منطقة حدود العمري وتم قطع السير

محافظ عجلون لـ الوكيل : لا حوادث تذكر حتى الآن في عجلون

الأربعاء، 17-02-2021 10:59 ص

ارتفاع الإقبال على شراء المواد الغذائية 30% يوم أمس

مغازة9


الوكيل الاخباري - اكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، إن الإقبال على شراء المواد الغذائية والتموينية ارتفع في بعض المناطق، أمس الثلاثاء بنحو 30%، بالتزامن مع تأثر المملكة بالظروف الجوية السائدة.

اضافة اعلان

وأضاف الحاج توفيق في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إنه رغم ارتفاع الإقبال، إلا أنه متراجع مقارنة بظروف جوية مماثلة خلال سنوات سابقة، عازيا ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، تزامنا مع انتصاف الشهر، وعدم وجود قرار بعطلة رسمية.


وتوقع الحاج توفيق أن يزداد الإقبال خلال اليوم الاربعاء بنحو معقول، دون أي تهافت، مؤكدا توفر المواد الغذائية.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202116182331841204748

ترقب شعبي لإعلان عطلة رسمية

920201717599418294343

ارتفاع الطلب على الخبز 50%

2202116123915390526015

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

ا

تحرير 3328 مخالفة فردية لأشخاص و 61 منشأة

جرش نيوز

الامن لـ الوكيل : ثلوج في ثغرة عصفور الان ونحذر السائقين من السرعة

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

تأجيل امتحانات التعليم الاضافي بتربية قصبة اربد

أخبار متعلقة
1612371140795

وزير البيئة يبحث مع السفير التونسي التعاون البيئي

7202030182112907778041

تحذير حكومي إلى جميع المواطنين والمقيمين في المملكة

b87fbd79-de84-401a-b189-1723af5b004e

مؤشر على تحسن الوضع الوبائي في المملكة

1612280297030

وزير البيئة يبحث مع سفير قبرص أوجه التعاون بين البلدين

1120201894811233890623

توضيح حكومي حول أسعار بعض السلع