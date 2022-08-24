الأربعاء 24-08-2022
الوكيل الاخباري

مجموعة الوكيل تحذر من صفحات مزورة تنتحل اسمها وتدعي تقديم جوائز

الحكومة السعودية توافق على نظام السياحة الجديد.. فما هي أهدافه؟

حالة الطقس المتوقعة ليومي الأربعاء والخميس

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل

الأمن: القبض على واحد من أخطر المطلوبين بعد كمين مُحكم في البلقاء

ولي العهد يقدم العزاء للدعجة الذي فقد أطفاله الخمسة - صور

بني مصطفى: الحكومة ملتزمة بتطوير قطاع العدالة

وزير التخطيط: لا تمييز بين المستثمرين في تنظيم البيئة الاستثمارية

ارتفاع الاحمال الكهربائية إلى 3080 ميغاواط أمس الثلاثاء في المملكة

الملك وولي العهد يتابعان مجريات التمرين التعبوي "النور الساطع"

الأربعاء، 24-08-2022 12:53 م

ارتفاع الاحمال الكهربائية إلى 3080 ميغاواط أمس الثلاثاء في المملكة

440046


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -  قالت شركة الكهرباء الوطنية إن الأحمال الكهربائية يوم أمس الثلاثاء سجلت ارتفاعاً وصل في الفترة المسائية إلى 3080 ميغاواط/ساعة.

اضافة اعلان


وبيّنت الشركة لـ " الوكيل الإخباري" أن الحمل النهاري سجل 2680 ميغاواط/ ساعة.

 

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف الحالي، منوهة إلى أن الشبكة الكهربائية قادرة على استيعاب هذه الأحمال.


وسبق أن أعلنت الشركة أن أعلى حمل كهربائي سجل خلال هذا الصيف كان في تموز الماضي، ووصل إلى 3350 ميجاواط/ ساعة فيما بلغ الحمل النهاري 2950 ميغاواط/ساعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
777

مجموعة الوكيل تحذر من صفحات مزورة تنتحل اسمها وتدعي تقديم جوائز

20200817T200929-1597684168879993000

الإفتاء: إطلاق النار في المناسبات ترويع للناس وتبذير للمال

K49KUpBtRUrsJlhcVoYRC9hpBWNULE2NzCfpOLBw

الأمن: القبض على واحد من أخطر المطلوبين بعد كمين مُحكم في البلقاء

8

ولي العهد يقدم العزاء للدعجة الذي فقد أطفاله الخمسة - صور

WhatsApp Image 2022-08-24 at 1.23.04 PM

بني مصطفى: الحكومة ملتزمة بتطوير قطاع العدالة

Detail011120125603

ورشة عمل في العقبة حول التعامل مع الأكياس البلاستيكية

أخبار متعلقة
ustavkonder

الطاقة: لترشيد الاستهلاك أغلقوا النوافذ والأبواب عند تشغيل المكيف

db6059f5-54bc-4713-8898-2ae30c41e942

مديرية الأمن العام تطلق مبادرة صيف آمن.

720223119273608382422

هل يؤدي ارتفاع الأحمال الكهربائية خلال الصيف لزيادة قيمة الفواتير الشهرية؟

image (1)

الأردن يسجّل أعلى حمل كهربائي خلال الصيف الحالي