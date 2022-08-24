ارتفاع الاحمال الكهربائية إلى 3080 ميغاواط أمس الثلاثاء في المملكة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت شركة الكهرباء الوطنية إن الأحمال الكهربائية يوم أمس الثلاثاء سجلت ارتفاعاً وصل في الفترة المسائية إلى 3080 ميغاواط/ساعة.

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وبيّنت الشركة لـ " الوكيل الإخباري" أن الحمل النهاري سجل 2680 ميغاواط/ ساعة.



وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف الحالي، منوهة إلى أن الشبكة الكهربائية قادرة على استيعاب هذه الأحمال.



وسبق أن أعلنت الشركة أن أعلى حمل كهربائي سجل خلال هذا الصيف كان في تموز الماضي، ووصل إلى 3350 ميجاواط/ ساعة فيما بلغ الحمل النهاري 2950 ميغاواط/ساعة.

