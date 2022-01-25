الثلاثاء 25-01-2022
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الثلاثاء، 25-01-2022 09:02 ص

ارتفاع الباذنجان والخيار.. تعرّف على أسعار الخضار اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2430.966 طن، توزعت على 1241.188 طن خضار، 935.436 طن فواكه، و254.342 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 283.497 طن خضار وفواكه. 

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 40 إلى 70 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 60 قرش، بطاطا من 35 إلى 50 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 50 إلى 90 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:

 


 




 

 


 

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