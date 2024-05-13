الإثنين 13-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يعتقل طفلا من الخضر جنوب بيت لحم

كتيبة التدخل السريع /٩١ تنفذ عملية تحميل ونقل جوي ضمن فعاليات تمرين الأسد المتأهب

نتنياهو: لن نسمح بتكرار ما حدث في 7 أكتوبر

نقابة المطاعم: نواجه نقص بالدواجن المحلية الطازجة بسبب التصدير

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.61% خلال الثلث الأول من 2024

البحرين تكشف عن شعار القمة العربية الـ33

سرايا القدس تقصف تموضعاً لآليات وجنود الاحتلال في جحر الديك وحي الزيتون

البلقاء التطبيقية تعلن أرقام جلوس طلبة الشامل للدورة الربيعية

فيديو- اندلاع اشتباكات عنيفة جنوب بغداد

وزير الصناعة والتجارة يبحث مع عدد من نظرائه العرب تعزيز التعاون الاقتصادي

الإثنين، 13-05-2024 01:52 م

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.61% خلال الثلث الأول من 2024

357209_20_1681202878


الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن لشهر نيسان الماضي بنسبة 1.30%، مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، فيما سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 0.09%؛ أقل من نقطة مئوية واحدة مقارنة مع شهر آذار الذي سبقه، وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة.

اضافة اعلان


وعلى المستوى التراكمي، ارتفع الرقم القياسي للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.61% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، فيما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان الماضي ما مقداره 110.50 مقابل 109.09 لنفس الشهر من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر نيسان من عام 2024 ما مقداره 110.50 مقابل 110.61 للشهر الذي سبقه من نفس العام.


أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.21 مقابل 108.47 لنفس الفترة من عام 2023.


وعلى صعيد المجموعات السلعية، أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي بشكل رئيسي مجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 9.41%، و"المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.38%، و"الايجارات" بنسبة 4.12%، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة "الفواكه والمكسرات" بانخفاض نسبته (7.40%)، و"الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (2.90%)، و "الزيوت والدهون" بنسبة (1.77%)، و"المنسوجات البيتية" بنسبة (1.57%).


وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مع نفس الفترة من عام 2023، ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 7.30%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.29%، و"الايجارات" بنسبة 4.12%.


ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان من عام 2024 مقارنة مع شهر آذار الذي سبقه مجموعة "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (2.63%)، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة (2.59%)، و"الملابس" بنسبة (0.93%)، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة (0.70%).

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6385120526463427364

كتيبة التدخل السريع /٩١ تنفذ عملية تحميل ونقل جوي ضمن فعاليات تمرين الأسد المتأهب

سس

نقابة المطاعم: نواجه نقص بالدواجن المحلية الطازجة بسبب التصدير

64d8a49156b45

"النقل البري" تسلّم موقع مشروع مركز الانطلاق والوصول في الزرقاء

1715586368254

أمسية في نادي أسرة القلم الثقافي حول العروبة والإسلام

file (2)

البلقاء التطبيقية تعلن أرقام جلوس طلبة الشامل للدورة الربيعية

كك

وزير الصناعة والتجارة يبحث مع عدد من نظرائه العرب تعزيز التعاون الاقتصادي

أخبار متعلقة
1202217134549248798198

المياه تعد الموازنة المائية للمحافظات خلال الصيف الحالي

42023166221701111029

حدث تاريخي لأول منذ 21 عاما.. وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني للأردن

1714997387433

دورة في جامعة العلوم حول القانون الدولي للمياه

323105066_698114311987807_1741861165349890012_n

"مياهنا" توجه رسالة للمواطنين حول شكاوى المياه

602397438

الاتفاق على آليات عمل جديدة لمشروع صرف صحي بلدة المغير في إربد

WhatsApp Image 2024-04-22 at 1.40.44 PM

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله بالأغوار الشمالية