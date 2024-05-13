ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.61% خلال الثلث الأول من 2024

الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن لشهر نيسان الماضي بنسبة 1.30%، مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، فيما سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 0.09%؛ أقل من نقطة مئوية واحدة مقارنة مع شهر آذار الذي سبقه، وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة.

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وعلى المستوى التراكمي، ارتفع الرقم القياسي للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.61% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، فيما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان الماضي ما مقداره 110.50 مقابل 109.09 لنفس الشهر من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر نيسان من عام 2024 ما مقداره 110.50 مقابل 110.61 للشهر الذي سبقه من نفس العام.



أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.21 مقابل 108.47 لنفس الفترة من عام 2023.



وعلى صعيد المجموعات السلعية، أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي بشكل رئيسي مجموعة "الأمتعة الشخصية" بنسبة 9.41%، و"المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.38%، و"الايجارات" بنسبة 4.12%، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة "الفواكه والمكسرات" بانخفاض نسبته (7.40%)، و"الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (2.90%)، و "الزيوت والدهون" بنسبة (1.77%)، و"المنسوجات البيتية" بنسبة (1.57%).



وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مع نفس الفترة من عام 2023، ارتفع الرقم القياسي لمجموعة "المياه والصرف الصحي" بنسبة 7.34%، و"الأمتعة الشخصية" بنسبة 7.30%، و"المساهمة في النقابات" بنسبة 5.86%، و"التبغ والسجائر" بنسبة 5.29%، و"الايجارات" بنسبة 4.12%.



ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان من عام 2024 مقارنة مع شهر آذار الذي سبقه مجموعة "الخضروات والبقول الجافة والمعلبة" بنسبة (2.63%)، و"الفواكه والمكسرات" بنسبة (2.59%)، و"الملابس" بنسبة (0.93%)، و"الألبان ومنتجاتها والبيض" بنسبة (0.70%).