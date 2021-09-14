ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 18.59% حتى تموز

الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز الماضي، بنسبة 59ر18 بالمئة، ليصل إلى النقطة 27ر89 مقابل 28ر75 لنفس الفترة من العام الماضي.

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وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري، اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز من العام الحالي، بنسبة 68ر5 بالمئة، ليصل إلى النقطة 86ر94 مقابل 77ر89 لذات الشهر من العام الماضي.

وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تموز من هذا العام، بنسبة 49ر1 بالمئة، ليصل إلى النقطة 86ر94 مقابل 47ر93 لشهر حزيران من نفس العام.

