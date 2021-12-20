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الإثنين، 20-12-2021 02:50 م

ارتفاع الطلب على الخبز بالتزامن مع دخول المنخفض الجوي

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الوكيل الإخباري - أكد نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبد الإله الحموي ارتفاع الطلب على شراء الخبز بالتزامن مع دخول المنخفض الجوي.

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وقال الحموي لـ"الوكيل الإخباري"، إن المخابز ومحلات الحلويات لم تشهد أي ازدحامات أو اكتظاظات في عمليات الشراء.

 

وأضاف أن ارتفاع الطلب كان ضمن الحد المعقول وشراء الحاجات الأساسية التي تكفي ليومين أو ثلاثة على الأكثر.

 

وأشار الحموي إلى زيادة وعي المواطنين وتغير العادات الشرائية خلال المنخفضات الجوية عما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية.

 

وبيّن أن المخزون الاستراتيجي من القمح مريح ويكفي حاجة الأردن لـ15 شهرا، لافتا إلى تزويد جميع المخابز بالطحين والمواد الأولية لأيام قادمة.

 

وتأثرت المملكة، الاثنين، بمنخفض جوي شهدت خلاله عدد من المحافظات تساقطا غزيراً للأمطار، فيما ستشهد الساعات القليلة المقبلة تساقطا للثلوج على المرتفعات الجبلية الكبيرة.

 




 

 


 

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