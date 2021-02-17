ارتفاع الطلب على الخبز 50%

الوكيل الإخباري - ارتفع الطلب على مادة الخبز خلال اليومين الماضيين اللذين سبقا المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن.

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وقال نقيب أصحاب المخابز عبدالإله الحموي، إن "الطلب على مادة الخبز ارتفع الثلاثاء بنسبة 50% بسبب الظروف الجوية الحالية، مقارنة مع الأيام الطبيعية"، متوقعا أن "يبقى الطلب مرتفعا الأربعاء بالنسبة ذاتها".



وأضاف خلال تصريحات صحفية أن "الطلب على مادة الخبز ارتفع الاثنين بنسبة 20%، فيما ارتفع الطلب على الكعك والحلويات في المخابز لليومين الماضيين بنسبة 30% مقارنة مع الأيام الطبيعية".



الحموي، أوضح أن "استهلاك المخابز اليومي من مادة الطحين في الأيام الطبيعية يبلغ 1750 طن طحين"، لافتا النظر إلى أن "الاستهلاك ارتفع إلى 2625 طن طحين الثلاثاء، و2275 طن طحين الاثنين".

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