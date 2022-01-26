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الأربعاء، 26-01-2022 04:01 م

ارتفاع الطلب على الخبز 70%.. وتوقع استمراره خلال المنخفض

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الوكيل الإخباري - توقع نقيب أصحاب المخابز عبدالإله الحموي استمرار ارتفاع الطلب على الخبز والحلويات خلال المنخفض الجوي.

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وقال الحموي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطلب على شراء الخبز ارتفع أمس الثلاثاء إلى 70% وذلك بسبب قرار الحكومة بشأن دوام اليوم وغدا الخميس.

 

وأضاف أن الازدحامات على المخابز معقولة ومنظمة بعكس التي كانت تحدث خلال السنوات الماضية، لافتا إلى تغير السلوك الشرائي للمواطنين وارتباطه بالأوضاع الاقتصادية.

 

وأشار الحموي إلى أن تزويد جميع المخابز بالطحين والمواد الأولية وهي تعمل على مدار الساعة ولا يوجد أي انقطاعات.

 

وبيّن أن مخزون المملكة الاستراتيجي من مادة القمح يكفي لمدة 15 شهرا، كما تعمل المطاحن يوميا وطوال الأسبوع.

 

وتتأثر المملكة بمنخفض جوي من أصل قطبي، اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة، إذ يتوقع أن تتساقط الثلوج على ارتفاعات 1000 متر وقد تصل إلى اقل من 700 متر خلال الساعات القليلة المقبلة.

 




 

 


 

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