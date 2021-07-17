ارتفاع الطلب على السياحة الداخلية بعطلة العيد

الوكيل الإخباري - قال معنيون بالقطاع السياحي، إن رفع القيود المتعلقة بجائحة كورونا، كتقليص الحظر الجزئي الليلي بالمحافظات وإلغائه في العقبة، وفتح القطاعات والسماح للمنشآت السياحية بالعمل بطاقة استيعابية كاملة و بجميع مرافقها، أسهم بانتعاش حركة السياحة الداخلية وارتفاع الطلب على حجوزات الرحلات السياحية خلال عطلة عيد الأضحى.

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وبين رئيس اللجنة المؤقتة لجمعية مكاتب السياحة والسفر نزار إستيتية في تصريح صحفي ، أن إقبال المواطنين على رحلات السياحة الداخلية بارتفاع مستمر، متوقعاً أن ترتفع الحجوزات خلال فترة العيد، وفي الأيام المقبلة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.



وأوضح أن العديد من شركات السياحة قامت بإطلاق برامج وعروض للسياحة الداخلية وبأسعار تشجيعية لفترة العيد، لافتا الى أن المناطق التي تشهد أرقام حجوزات مرتفعة هي العقبة، ووادي رم، والبحر الميت.



بدوره، أكد مساعد مدير عام هيئة تنشيط السياحة ومدير برنامج "أردننا جنة" يزن الخضير استمرار برنامج أردننا جنة للسياحة الداخلية في تسيير الرحلات خلال عطلة عيد الأضحى، لافتا إلى أن هذه الرحلات ستبدأ ثاني يوم العيد.



ودعا المواطنين الى الاستفادة من العروض والأسعار التشجيعية التي يوفرها البرنامج المدعوم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز 50 بالمئة من التكلفة الإجمالية للرحلات، وزيارة الاماكن الاثرية والسياحية الفريدة والمتنوعة التي تتمتع بها المملكة.



وأكد حرص وزارة السياحة والآثار والهيئة على أن تتناسب تكلفة رحلات البرنامج الذي تنفذه المكاتب السياحية، ويشمل النقل المجاني والمبيت في المخيمات والفنادق، ووجبات الطعام، مع موازنة العائلة الأردنية، مشيرا الى أنه جرى العمل على زيادة برامج الرحلات من 9 إلى 13 برنامجا، وإضافة برنامج رحلات مبيت في العقبة مرتبط بمبيت المشاركين في مدينة البترا.

