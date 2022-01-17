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الإثنين، 17-01-2022 02:45 م

ارتفاع الطلب على الكستناء والبطاطا الحلوة خلال المنخفض

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الوكيل الإخباري - كشف مدير السوق المركزي للخضار والفواكه، كساب الشخانبة، ارتفاع الطلب على الكستناء والبطاطا الحلوة خلال المنخفض الجوي.

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وقال الشخانبة لـ"الوكيل الإخباري"، إن ارتفاع الطلب على الصنفين وراء ارتفاع سعرهما في السوق المحلي.

 

وأضاف أن الكميات الواردة إلى السوق من باقي المنتجات كافية للاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي ارتفاع في الأصناف الأخرى.

 

وأظهرت الكميات الواردة إلى السوق المركزي أول أمس السبت استقبال نحو 96 طن من البطاطا حلوة، فيما استقبل يومي الأحد والاثنين نحو 44 طن منها.

 

كما استقبل السوق أول أمس السبت نحو 49 طن من الكستناء، فيما استقبل نحو 27 طن يومي الأحد والاثنين.

 

وينتظر الأردنيين فصل الشتاء من كل عام لشراء بعض الأصناف الموسمية التي يعتبرونها جزءا لا يتجزأ من الأجواء الماطرة.

 




 

 


 

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