ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية 40 % في المملكة العام الحالي

الوكيل الإخباري - قال نقيب وكلاء السيارات وتجار قطع الغيار، سلامة الجبالي، الخميس، إنّ ارتفاع أسعار المشتقات النفطية رفع الطلب على المركبات الكهربائية بنسبة وصلت إلى 40% محليا خلال العام الحالي.

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وبين الجبالي، أنه تم التخليص على نحو 6 آلاف مركبة كهربائية منذ كانون الثاني حتى حزيران 2022.



وأضاف، أن تكلفة قطع غيارات المركبات الجديدة ارتفعت ما بين 15 - 20% في السوق المحلي، مفسرا ذلك بارتفاع أسعار القطع المستوردة حديثا التي تأثرت بالارتفاع العالمي على أسعار قطع الغيار من المنشأ.



وأشار، إلى أن انخفاض القوة الشرائية على قطع غيار المركبات الجديدة والمستعملة منذ بداية العام الحالي أكثر من 50%، مطالباً بإدة النظر في هيكلة نسبة الربح على قطع المركبات التي تتراوح 35% على المركبات المستعملة و25% على المركبات الجديدة.

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