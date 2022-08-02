الثلاثاء 02-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

هام لمراجعي إدارة الترخيص: معاملاتكم بلا أوراق اعتباراً من اليوم

أكثر من 130 ألف مشارك ببرنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

البنك الدولي: الأردن أحرز تقدما في عدة إصلاحات اقتصادية

قرار بعدم تصدير مادة الكلورين من ميناء العقبة الجديد

الضمان يوضح حالات صرف الرصيد الادخاري للمتقاعدين

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب سليم الذيابات

استشهاد فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

انطلاق فعاليات مهرجان مواسم الكرك الثقافي الأول

بعد تدهور حالته الصحية .. وافد مصري يناشد وزارة العمل

إسرائيل تغلق معابرها مع غزة

الثلاثاء، 02-08-2022 09:02 ص

ارتفاع الكلف يهدد مزارع الأبقار

أشهر_أنواع_الأبقار_حول_العالم


الوكيل الإخباري - يهدد ارتفاع الكلف، مزارع الأبقار بالمملكة ما يتطلب تدخلا حكوميا سريعا لإنقاذ هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دورا مهما في تعزيز استقرار منظومة الأمن الغذائي.

اضافة اعلان


وأكد أصحاب مزارع أن الكلف الحقيقية لإنتاج الكيلو الواحد من الحليب تصل الى 55 قرشا في حين يباع لأصحاب مصانع الألبان عند 48 قرشا الأمر الذي يفاقم من الأعباء المالية والخسائر بحق أصحاب مزارع الأبقار.


وطالبوا الحكومة بضرورة التدخل لإنصاف مربي الأبقار من خلال إجراء دراسة الكلف الحقيقية لإنتاج الحليب بمشاركة أصحاب المزارع ووضع السعر الذي يحقق العدالة للمربين ومصانع الألبان والمستهلك وذلك حماية للاستثمارات القائمة واستقرار العمالة لديها.


يشار إلى أن إنتاج المملكة من الحليب يصل الى 900 طن يوميا يخدم 330 مصنعا ومشغلا لإنتاج الألبان والأجبان فيما يتجاوز حجم الاستثمار بقطاع مربي الأبقار 1.5 مليار دينار.


كما يوجد بالمملكة 90 ألف رأس بقر لإنتاج الحليب فيما يعيل القطاع أكثر من 250 ألف أسرة في مناطق مختلفة بما فيها البوادي والأرياف.


وأوضح أصحاب مزارع الأبقار أن كلف الإنتاج ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة خصوصا فيما يتعلق بالأعلاف التي زادت بنسب تراوحت بين 30 و 70% منذ العام الماضي وعمقتها الحرب الروسية الاوكرانية.


ولفتوا الى ارتفاع كلف الإنتاج الاخرى مثل الطاقة، التي زادت بنسبة 10 % وتصاريح العمالة من 300 دينار الى 450 دينارا وبنسبة 50 % إضافة إلى الأدوية والمطاعيم.


وقالوا إن مبررات شركات الألبان برفع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الحليب غير دقيقة، لان مصانع الألبان ترفض الاستجابة لمطالب أصحاب المزارع برفع أسعار الحليب، مشيرين إلى إغلاق أكثر من 50 مزرعة منذ بداية العام الحالي نتيجة تكبدها خسائر وعدم مقدرتها على مواصلة العمل.


وأوضحوا أن الحليب الطازج لا يخزن لأكثر من 24 ساعة الأمر الذي يؤكد أهمية تدخل الحكومة لتحقيق العدالة لجميع الأطراف وتجنبا لمزيد من الخسائر التي ستلحق بمربي الأبقار.


وأكدوا أن استمرار بيع الحليب عند مستوى 48 قرشا للكيلو سيؤدي إلى تفاقم ازمة مربي الأبقار ويدفعهم للعزوف عن العمل واغلاق مزارعهم التي يقدر عددها حاليا بـ650 مزرعة.


بدورها استغربت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قيام شركات الألبان برفع أسعار منتجاتها رغم عدم زيادة أسعار الحليب من قبل أصحاب مزارع الأبقار حتى اللحظة.


وشددت الجمعية على ضرورة إعداد دراسة حقيقية لأسعار الألبان والكف الحقيقية لإنتاج الحليب بمشاركة جميع الاطراف بما فيها جمعية حماية المستهلك للاطلاع على الكلف الحقيقية ووضع السعر العادل الذي يحقق العدالة لجميع الأطراف.


وأكدت الجمعية أهمية دعم القطاع الزراعي ومربي الثروة الحيوانية بما فيهم مربو الأبقار لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

 

الغد

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذ

الخطوط القطرية: عروض للرحلات المتجهة إلى عمان خلال آب

230d3913-17cf-49ae-84f6-0289f1e65676

هام لمراجعي إدارة الترخيص: معاملاتكم بلا أوراق اعتباراً من اليوم

baee25e1cc071362be6813b4a61fde62

أكثر من 130 ألف مشارك ببرنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

374783_12_1656398228

قرار بعدم تصدير مادة الكلورين من ميناء العقبة الجديد

1652431723980

300 ألف دينار لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في معان

main_image5df4c97e9780c

الضمان يوضح حالات صرف الرصيد الادخاري للمتقاعدين

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-07-25 at 12.15.58 PM

الخصاونة: المؤسسات الرقابية والأجهزة الأمنية يجب أن تبقى محايدة

kidsRights-800x445

ما هي المواد التي تحفظ عليها الأردن باتفاقية حقوق الطفل؟

WhatsApp Image 2022-07-20 at 12.29.57 PM

بني مصطفى: الأردن تحفظ على مواد متعلقة بتغيير الدين والتبني باتفاقية حقوق الطفل

343137_10_1632601705

الإدارة المحلية تشارك تجاربها البيئية مع الباكستان

بببب

رئيس الوزراء يهنئ بالعيد الثالث والخمسين لبترا

308528_59_1631004618

أطباء البورد الأجنبي يلوحون باستقالات جماعية من الصحة