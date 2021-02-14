الأحد 14-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اجتماع طارىء للجنة الاوبئة وترقب لتوصيات صارمة بالاردن

ارتفاع كبير في نسبة فحوصات كورونا الايجابية بالاردن

ارتفاع حاد في اصابات كورونا بالاردن

تحذير حكومي من العودة للإغلاقات السابقة

مصدر يكشف لـ الوكيل سيناريوهات ستطبق في حال ارتفاع الاصابات

وزارة التربية : هذه شروط الاستمرار في التعليم الوجاهي

بدء إعطاء لقاح كورونا في الزعتري خلال يومين

طبيبان مصابان بسلالة كورونا البريطانية بحالة حرجة في المملكة

افتتاح متحف تاريخي بـ6 ملايين دولار قريبا- صور

الأرصاد الجوية تحدث توقعاتها حول تساقط الثلوج في الأردن

عاجل

اجتماع طارىء للجنة الاوبئة وترقب لتوصيات صارمة بالاردن

الأحد، 14-02-2021 04:44 م

ارتفاع حاد في اصابات كورونا بالاردن

عبيدات


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن

وتاليا التفاصيل : 

الإصابات والشفاء والفحوصات:

اضافة اعلان

• سُجِّلت (2447) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (1695) في محافظة العاصمة عمّان.
- (179) في محافظة البلقاء.
- (167) في محافظة إربد، منها (4) في الرمثا.
- (85) في محافظة الكرك.
- (67) في محافظة الزرقاء.
- (51) في محافظة جرش.
- (50) في محافظة مأدبا.
- (49) في محافظة المفرق.
- (48) في محافظة العقبة.
- (37) في محافظة عجلون.
- (11) في محافظة الطفيلة.
- (8) في محافظة معان، منها (1) في البترا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (347,250) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (15696) حالة.
- سُجّلت (11) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4455) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (132) حالة، فيما غادرت (73) حالة.
- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (701) حالة.
- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (566) بنسبة إشغال (14%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (150) بنسبة إشغال (17%).
- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (61) بنسبة إشغال (7%).
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1207) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (327,099) حالة.
- تمّ إجراء (26,313) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,205,234) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (9.3%).

إجراءات أخرى:
• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلكوفيد #حياتناأهم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202113193012957059894

اجتماع طارىء للجنة الاوبئة وترقب لتوصيات صارمة بالاردن

2202113194821756546447

ارتفاع كبير في نسبة فحوصات كورونا الايجابية بالاردن

22021912231399094532

تحذير حكومي من العودة للإغلاقات السابقة

12202017143852982123264

مصدر يكشف لـ الوكيل سيناريوهات ستطبق في حال ارتفاع الاصابات

2202113184820388681791

وزارة التربية : هذه شروط الاستمرار في التعليم الوجاهي

84dd45684ffe2985934f59b39708d5d8

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال غداً

أخبار متعلقة
عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزارة الصحة3

توضيح من الصحة حول ظهور الاثار الجانبية بعد أخذ مطعوم كورونا

12021374336147738158

وزير الصحة يعلن عن تطور جديد في التعامل مع كورونا بالاردن

12021109208450762293

انخفاض كبير بعدد إصابات كورونا في الاردن

03b9e0f9-dbc1-47b9-9a1c-8f1d25490173

توضيحات هامة من الصحة حول فئات تحتاج لاستشارة طبية قبل تلقي لقاح كورونا