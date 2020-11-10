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الثلاثاء، 10-11-2020 05:07 م

ارتفاع حاد في عدد وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات


الوكيل الاخباري- مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
- سُجِّلت (5996) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2987) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1062) في محافظة الزرقاء.
- (511) في محافظة إربد، منها (24) في الرمثا.
- (274) في محافظة البلقاء.
- (266) في محافظة الكرك.
- (253) في محافظة العقبة
- (176) في محافظة مأدبا. 
- (158) في محافظة الطفيلة. 
- (104) في محافظة معان، منها (6) في البترا. 
- (80) في محافظة جرش.
- (67) في محافظة عجلون.
- (58) في محافظة المفرق.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (120,982) حالة.
- سُجّلت (91) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,386) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (281) حالة، فيما غادرت (216) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,931) حالة، منهم (422) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (27,324) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,095,700) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (21,9%).
إجراءات أخرى:
• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

 




 

 


 

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