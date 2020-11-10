ارتفاع حاد في عدد وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري- مجدي الباطية -

اضافة اعلان





اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:- سُجِّلت (5996) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:- (2987) في محافظة العاصمة عمّان.- (1062) في محافظة الزرقاء.- (511) في محافظة إربد، منها (24) في الرمثا.- (274) في محافظة البلقاء.- (266) في محافظة الكرك.- (253) في محافظة العقبة- (176) في محافظة مأدبا.- (158) في محافظة الطفيلة.- (104) في محافظة معان، منها (6) في البترا.- (80) في محافظة جرش.- (67) في محافظة عجلون.- (58) في محافظة المفرق.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (120,982) حالة.- سُجّلت (91) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,386) حالة.- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (281) حالة، فيما غادرت (216) حالة. المستشفيات بعد شفائها.- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,931) حالة، منهم (422) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.- تمّ إجراء (27,324) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,095,700) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى (21,9%).إجراءات أخرى:• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).