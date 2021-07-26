ارتفاع حالات التبرع بالقرنيات في مأدبا



الوكيل الاخباري -

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تشهد محافظة مأدبا ارتفاعا في عدد حالات التبرع بالقرنيات، حيث ارتفع عدد المتبرعين بالقرنيات منذ عام 2019 وحتى العام الجاري إلى 20 متبرعا بعد أن كانت حالات التبرع في الأعوام الماضية نادرة.وقال رئيس قسم عيادات الاختصاص في مستشفى النديم الحكومي الدكتور مروان المعايعة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن هناك 30 مريضا في المحافظة ينتظرون دورهم لإجراء عمليات زراعة قرنيات لهم، مشيرا إلى أن التبرع يجري طوعيا دون مقابل من قبل أهالي أشخاص فقدوا حياتهم في حوادث سير.