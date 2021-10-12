الثلاثاء 12-10-2021
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الثلاثاء، 12-10-2021 10:28 ص

ارتفاع حالات التسمم الى 31 حالة في جرش

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الوكيل الاخباري- قال مدير مستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم، أن 31 مواطنا مصابين بالتسمم، راجعوا المستشفى امس الاثنين، كانوا يعانون من ضعف عام في الجسم وارتفاع في درجات الحرارة والاسهال.

وأضاف اليوم الثلاثاء، انه تم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم لتلك الحالات، مؤكدا ان معظمهم غادروا المستشفى باستثناء خمس حالات. وبين العتوم ان جميع الأجهزة المختصة تعمل منذ مساء أمس لمعرفة اسباب التسمم.

يشار إلى ان جميع المصابين من سكان منطقة جبة في محافظة جرش .

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