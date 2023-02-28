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الثلاثاء، 28-02-2023 01:51 م

ارتفاع حوالات المغتربين الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - ارتفعت حوالات العاملين في الخارج خلال شهر كانون الثاني من عام 2023 بنسبة 0.9 % إلى 314.1 مليون دولار، مقارنة مع 311.3 مليون دولار خلال الشهر المماثل من عام 2022، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.

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وكانت حوالات العاملين في الخارج قد ارتفعت العام الماضي، بنسبة 1.5 % لتبلغ 3,452 مليار دولار، مقارنة مع عام 2021، لتشكل ما نسبته 93.1 % من مستواها المتحقق خلال عام 2019 (ما قبل الجائحة).

 

وتعد حوالات العاملين في الخارج من المصادر الرئيسة المغذية للاحتياطي العام من العملات الأجنبية، والتي وصلت إلى حدود 17 مليار دولار في نهاية العام الماضي.


 




 

 


 

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