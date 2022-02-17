الخميس 17-02-2022
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الخميس، 17-02-2022 09:01 ص

ارتفاع سعر البندورة والخيار في السوق المركزي اليوم

خضار ٢


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 2600.226 طن، توزعت على 1569.290 طن خضار، 782.514 طن فواكه، و248.422 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 213.419 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 60 قرش، بطاطا من 30 إلى 45 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 35 إلى 55 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس:

 





 




 

 


 

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