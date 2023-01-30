ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3479.920 طن، توزعت على 2236.117 طن خضار،1020.002 طن فواكه، و 223.801 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 358.475 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 50 قرش، بطاطا من 20 إلى 40 قرش، بندورة من 10 إلى 17 قرش، خيار من 25 إلى 35 قرش، الليمون من 35 إلى 60 ، زهرة من 10 إلى 20 قرشاً.



وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:

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