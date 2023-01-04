الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

مدفأة كاز تُسبب وفاة و4 إصابات بحريق منزل في الزرقاء

الأشغال: جميع الطرق ضمن اختصاص الوزارة سالكة

فيديو - تشكل السيول في المناطق الحدودية بين الأردن والعراق و البادية الشمالية الشرقية

التعليم العالي تنعى رئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام المجالي

الأمن: إنقاذ وإخلاء مواطنين في مناطق مختلفة والبحث جارٍ عن مفقود في مادبا - فيديوهات

الذهب عالمياً يرتفع أكثر من 6 دولارات

ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي

الرئيس الكوري الجنوبي: علينا النظر في تعليق اتفاقية 2018 لخفض التوتر العسكري

رئيس وزراء اليابان: العالم يمر بنقطة تحول تاريخية

إنقاذ ركاب مركبة حاصرتهم مياه الأمطار داخل نفق على الطريق الصحراوي - صور وفيديو

الأربعاء، 04-01-2023 09:12 ص

ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي

0L5A1048


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 3184.010 طن، توزعت على 1885.622 طن خضار،1005.136 طن فواكه، و 293.253 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 319.641 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 37 إلى 55 قرش، بطاطا من 30 إلى 40 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 25 إلى 35 قرش، الليمون من 40 إلى 70 ، زهرة من 20 إلى 30 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء :



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مدفأة كاز- (أرشيفية)

مدفأة كاز تُسبب وفاة و4 إصابات بحريق منزل في الزرقاء

0L5A1748

الأشغال: جميع الطرق ضمن اختصاص الوزارة سالكة

9999999999999999

فيديو - تشكل السيول في المناطق الحدودية بين الأردن والعراق و البادية الشمالية الشرقية

120233212330427400663

التعليم العالي تنعى رئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام المجالي

120232112216285915855

الأمن: إنقاذ وإخلاء مواطنين في مناطق مختلفة والبحث جارٍ عن مفقود في مادبا - فيديوهات

0L5A1616

الإدارات المرورية: جميع الطرق الداخلية والخارجية سالكة

أخبار متعلقة
0L5A5733

ارتفاع أسعار البصل في السوق المركزي

0L5A1048

ارتفاع أسعار الخيار اليوم في السوق المركزي

0L5A5730

استقرار أسعار الخضار اليوم الاحد

0L5A5727

أسعار الخضار اليوم السبت

0L5A5727

انخفاض أسعار الخيار محلياً اليوم

0L5A1048

ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي اليوم