السبت 15-04-2023
الوكيل الاخباري

الجيش السوداني يتهم قوات الدعم السريع بمهاجمة قواعد عدة تابعة له

تجارة الأردن: الدفع الإلكتروني مشروع وطني مهم لتسهيل تدفق الأموال

الدفاع المدني: تعاملنا مع 872 حالة إسعاف خلال 24 ساعة الماضية

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

الأرصاد تكشف الحالة الجوية في عيد الفطر

السفير التركي يعبر عن تقديره لوقوف الأردن إلى جانب بلاده بعد الزلزال

الاحتلال يستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال شرق القدس

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في الاردن

عطاءان لشراء 240 ألف طن من القمح والشعير

السبت، 15-04-2023 09:35 ص

ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي

خيار


الوكيل الإخباري - ارتفع سعر كيلو الخيار اليوم السبت بشكل طفيف في السوق المركزي  .

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4065.803 طن، توزعت على 2327.829 طن خضار، 524.031 طن فواكه، و 213.944 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 543.597 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 50 قرش، بطاطا من 25 إلى 45 قرش، بندورة من 20 إلى 30 قرش، خيار من 30 إلى 60 قرش، الليمون من 70 إلى 100 قرشاً  ، زهرة من 30 إلى 60 قرشاً، فلفل حار من 30 إلى 60 قرشاً ، الكوسا من 25 إلى 50 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة اليوم السبت :



 




 

 


 

إقرأ ايضا
دفع

تجارة الأردن: الدفع الإلكتروني مشروع وطني مهم لتسهيل تدفق الأموال

الدفاع

الدفاع المدني: تعاملنا مع 872 حالة إسعاف خلال 24 ساعة الماضية

1636383701

الافتاء توضح حول من يسهر طوال الليل في ليلة القدر وينام عن صلاة الفجر

ترك

السفير التركي يعبر عن تقديره لوقوف الأردن إلى جانب بلاده بعد الزلزال

قمح

عطاءان لشراء 240 ألف طن من القمح والشعير

زلزال

مرصد الزلازل الاردني يسجل زلزالا بقوة 4.3 جنوب غرب شرم الشيخ

أخبار متعلقة
0L5A5727

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي

0L5A5734

انخفاض أسعار أصناف خضار في السوق المركزي

0L5A1048

3404 أطنان من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

0L5A1048

استقرار أسعار البندورة والخيار محلياً

0L5A5734

السوق المركزي .. أسعار أصناف خضار تواصل انخفاضها اليوم

0L5A5751

السوق المركزي .. انخفاض أسعار الخيار والكوسا والفلفل