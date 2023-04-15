ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي

الوكيل الإخباري - ارتفع سعر كيلو الخيار اليوم السبت بشكل طفيف في السوق المركزي .



بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4065.803 طن، توزعت على 2327.829 طن خضار، 524.031 طن فواكه، و 213.944 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 543.597 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 50 قرش، بطاطا من 25 إلى 45 قرش، بندورة من 20 إلى 30 قرش، خيار من 30 إلى 60 قرش، الليمون من 70 إلى 100 قرشاً ، زهرة من 30 إلى 60 قرشاً، فلفل حار من 30 إلى 60 قرشاً ، الكوسا من 25 إلى 50 قرشاً.



وتاليا أسعار الجملة اليوم السبت :



