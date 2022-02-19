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السبت، 19-02-2022 09:13 ص

ارتفاع سعر الخيار والبطاطا في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4312.108 طن، توزعت على 2371.147 طن خضار، 1708.054 طن فواكه، و232.907 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 272.856 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 40 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 60 قرش، بطاطا من 35 إلى 50 قرش، بندورة من 15 إلى 30 قرش، خيار من 35 إلى 60 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:






 




 

 


 

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