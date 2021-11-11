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إرادة ملكية بترفيع ولي العهد إلى رتبة نقيب

الخميس، 11-11-2021 10:00 ص

ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 نصف دينار

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم الخميس مقارنة بتسعيرة يوم أمس الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

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وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار 50 قرشا ليصل إلى 37،80 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36،30 دينارا لجهة البيع.


كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 ليصبح 44،90 دينارا بعدما كان يباع أمس الاربعاء بـ 44،30 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 33،80 ديناراً، فيما كان سعره الأربعاء 33،40 دينارا.

 


 

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