الثلاثاء 08-11-2022
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الثلاثاء، 08-11-2022 07:17 ص

ارتفاع سعر كيلو الزيتون 20 قرشاً

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3286.008 طن، توزعت على 1761.655 طن خضار،1215.252 طن فواكه، و 309.102 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 837.901 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 20 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 40 قرش، بطاطا من 50 إلى 80 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش، الليمون من 50 إلى 80 .


وارتفع سعر كيلو الزيتون 20 قرشاً في السوق المركزي اليوم حيث يتراوح من 80 إلى 180 قرشاً .

وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:


 

 


 




 

 


 

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