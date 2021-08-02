ارتفاع صادرات اربد لشهر تموز الماضي بنسبة 13%

الوكيل الاخباري -

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بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد لشهر تموز الماضي 123.5 مليون دولار ، مسجلة ارتفاعا بنسبة 13 بالمئة مقارنة بقيمتها لذات الفترة من العام الماضي والبالغة 109 ملايين دولار.وبحسب التقرير الصادر عن غرفة صناعة إربد اليوم، فان مدينة الحسن الصناعية احتلت المرتبة الاولى بحجم الصادرات من إجمالي صادرات تموز الماضي بقيمة وصلت 116.3 مليون دولار وبنسبة 94 بالمئة من اجمالي الصادرات ، فيما بلغت صادرات مدينة السايبر سيتي 6.4 مليون دولار وبنسبة 5 بالمئة ، كما صدرت مناطق مختلفة من اربد بقيمة 800 ألف دولار .