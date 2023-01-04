ارتفاع صادرات الأغنام واستقرار الخضار والفواكه

الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن صادرات المملكة من الأغنام الحية وبيض التفريخ شهدت العام الماضي ارتفاعا، بينما استقرت صادرات الخضار والفواكه ضمن معدلاتها للسنوات الثلاث الماضية.



وأضاف الحنيفات، أن صادرات الأغنام ارتفعت العام الماضي إلى 570 ألف رأس مقارنة بـ 430 ألف رأس العام قبل الماضي، فيما ارتفعت صادرات بيض التفريخ العام الماضي إلى 121 مليون مقارنه بـ 90 مليونا العام قبل الماضي، بينما بلغت صادرات الخضار والفواكه 460 ألف طن وهي ضمن معدلاتها للسنوات الثلاثة.



وأكد أن الوزارة تعمل على زيادة الصادرات الزراعية من خلال التعاقدات مع المزارعين عبر شركة التسويق الزراعي لدخول أسواق جديدة بأصناف غير تقليدية.

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