الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

نقابة الصحفيين تقيم مجلس عزاء للزميل الشريدة

الملك يعود إلى أرض الوطن

مذكرة تفاهم بين جامعتي البلقاء التطبيقية والعين الإماراتية

التعليم العالي تعلن عن انطلاق برنامج البعثات الرومانية

ارتفاع صادرات الأغنام واستقرار الخضار والفواكه

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

نقابة الصيادلة: آلاف الأدوية انخفض سعرها

الأسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي في دمشق

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

اتفاقية تدريب وتوظيف بين فندق القوات المسلحة وجامعة اليرموك

الأربعاء، 04-01-2023 08:14 م

ارتفاع صادرات الأغنام واستقرار الخضار والفواكه

1


الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن صادرات المملكة من الأغنام الحية وبيض التفريخ شهدت العام الماضي ارتفاعا، بينما استقرت صادرات الخضار والفواكه ضمن معدلاتها للسنوات الثلاث الماضية.

وأضاف الحنيفات، أن صادرات الأغنام ارتفعت العام الماضي إلى 570 ألف رأس مقارنة بـ 430 ألف رأس العام قبل الماضي، فيما ارتفعت صادرات بيض التفريخ العام الماضي إلى 121 مليون مقارنه بـ 90 مليونا العام قبل الماضي، بينما بلغت صادرات الخضار والفواكه 460 ألف طن وهي ضمن معدلاتها للسنوات الثلاثة.

وأكد أن الوزارة تعمل على زيادة الصادرات الزراعية من خلال التعاقدات مع المزارعين عبر شركة التسويق الزراعي لدخول أسواق جديدة بأصناف غير تقليدية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
555

نقابة الصحفيين تقيم مجلس عزاء للزميل الشريدة

1220229211133224425203

الملك يعود إلى أرض الوطن

5

مذكرة تفاهم بين جامعتي البلقاء التطبيقية والعين الإماراتية

12023415755335751160

التعليم العالي تعلن عن انطلاق برنامج البعثات الرومانية

3202231224640662717346

نقابة الصيادلة: آلاف الأدوية انخفض سعرها

tttt

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

أخبار متعلقة
5c62ba83-bca4-4e8e-bcf7-da704f762e2d

الزراعة: ارتفاع صادرات الأغنام الحية وبيض التفريخ في 2022

0L5A1045

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

0L5A1048

تفاصيل أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

خضار

3202 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

0L5A5734

استقرار أسعار الخضار محلياً اليوم

0L5A5727

انخفاض أسعار الخيار محلياً اليوم