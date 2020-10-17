السبت 17-10-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوجه رسالة الى اولياء الامور

ضبط 53 شخصا خالفوا أوامر الحظر الشامل بإربد

ايعاز عاجل من وزير الصحة بعد مشاهدته هذا الفيديو

ارتفاع صادرات مستحضرات التجميل في الأردن

الامن العام يعلن عن تشكيل فرق امنية ضاربة للتعامل مع البلطجية

مدير الأمن العام يتوعـد الخارجين عن القانون

تحذير صادر عن الغذاء والدواء حول منتجات التنحيف

اعلان هام من الأمن العام

توضيح حول تفاوت أسعار الخضار والفواكة

قرارات حكومية هامــة الشهر الحالي




السبت، 17-10-2020 01:59 م

ارتفاع صادرات مستحضرات التجميل في الأردن

jMyULHJ8yYDGSEVcLfJYgFWGDU8Rj2Tm8Gf7vCGS


الوكيل الإخباري- ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بمقدار 29 مليون دينار.

اضافة اعلان

وقال ممثل قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، إن ارتفاع صادرات القطاع خلال الأشهر السبعة الماضية يعود إلى زيادة الطلب على منتجاته بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأكد وجود طلب عالمي على منتجات المعقمات والمطهرات والأسمدة والمخصبات، مشيرا إلى أن القطاع الذي يضم 700 منشأة، ويشغل 15 ألف عامل وعاملة، لديه قدرات عالية على زيادة صادراته .


ودعا الحكومة إلى التواصل، وتعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الصناعي لبحث التحديات والصعوبات التي تواجهه.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202012161641447503162

وزير التربية يوجه رسالة الى اولياء الامور

1

ضبط 53 شخصا خالفوا أوامر الحظر الشامل بإربد

1

ايعاز عاجل من وزير الصحة بعد مشاهدته هذا الفيديو

3202015174319445699397

وزارة التربية تنشر جداول الاختبارات المدرسية - رابط

32020121363154568573

أمانة عمان: استفدنا من الحظر الشامل

10202016213835870007147

الامن العام يعلن عن تشكيل فرق امنية ضاربة للتعامل مع البلطجية

أخبار متعلقة
مطعم

المطاعم السياحة تطالب بالعودة عن قرار اغلاق صالات المطاعم

301719_5_1600428651

تخصيص منطقة حرجية في اربد لعزل الحيوانات المصابة بكورونا

الكشف عن كورونا باستخدام الكلاب البوليسية في الإمارات (1)

لجنة الأوبئة تعلق حول أول إصابة لكلب بفيروس كورونا في الاردن

فرق-التقصي-والفحص-كورونا-121212

الكرك: 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غور الصافي

9d3222e5-cab8-431a-86b5-9a19029bc84b

وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفى الأمير حمزة

976

أول إصابة بفيروس كورونا لكلب في مدينة الحسن الصناعية