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ارتفاع طفيف على أسعار الكوسا والباذنجان وزهرة

الإثنين، 08-05-2023 07:39 ص

ارتفاع طفيف على أسعار الكوسا والباذنجان وزهرة

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الوكيل الإخباري - ارتفاع أسعار بعض أصناف خضار اليوم الاثنين بشكل طفيف بمقدار لا يتجاوز الـ 10 قروش منها (الكوسا، الباذنجان، زهرة) في السوق المركزي.

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بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3702.361 طن، توزعت على 2597.619 طن خضار، 872.038 طن فواكه، و 232.704 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 756.438 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 30 قرش، بطاطا من 15 إلى 30 قرش، بندورة من 8 إلى 15 قرش، خيار من 20 إلى 30 قرش، الليمون من 40 إلى 60 قرشاً  ، زهرة من 15 إلى 35 قرشاً، الكوسا من 25 إلى 50 قرشاً.


وتاليا أسعار الجملة اليوم الاثنين :



 




 

 


 

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