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ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة بالأردن

الأحد، 19-09-2021 09:04 ص

ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة بالأردن

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الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و441 حالة حتى صباح الأحد.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و606 أشخاص في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 12 حالة وفاة أمس السبت.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 812 ألفاً و681 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 789 ألفا و634 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 228 مليوناً و952 ألفا و22 حالة، شفي منها 205 ملايين و545 ألفا و132 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و700 ألف و279 شخصا حول العالم.

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