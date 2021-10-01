الجمعة 01-10-2021
الوكيل الاخباري

وفيات الجمعة 1-10-2021

وزير السياحة : إجراءات لاستقطاب السياح للأردن

الوكالة الأميركية للتنمية تبحث دعم الأردن في تحقيق الأمن المائي

انطلاق فعاليات مهرجان المناطيد الأردني اليوم

ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في المملكة

الوفاء عنوان سهرة ديانا كرزون في جرش أمس - صور

التعليم العالي يعلن نتائج القبول الموحد ظهر اليوم

أجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة

شرطة الكرك تُكرم الطلبة الفائزين بمبادرة الطالب الواعي الثانية

السفير الزعبي يؤكد استعداد الاردن للتعاون مع العراق بمجالات النقل

الجمعة، 01-10-2021 09:39 ص

ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في المملكة

كورونا الوكيل


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و456 حالة حتى صباح الجمعة .

اضافة اعلان


ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفى 10 آلاف و718 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 8 حالات وفاة أمس الخميس .


وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 823 ألفاً و919 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي .


كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 800 ألفا و745 حالة شفاء .


ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 234 مليوناً و608 آلاف و466 حالة، شفي منها 211 مليوناً و391 ألفا و973 حالة .


وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و798 ألفا و466 شخصا حول العالم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزير السياحة

وزير السياحة : إجراءات لاستقطاب السياح للأردن

مياه

الوكالة الأميركية للتنمية تبحث دعم الأردن في تحقيق الأمن المائي

منضاد

انطلاق فعاليات مهرجان المناطيد الأردني اليوم

وزير التربية

التعليم العالي يعلن نتائج القبول الموحد ظهر اليوم

الأمن العام

شرطة الكرك تُكرم الطلبة الفائزين بمبادرة الطالب الواعي الثانية

920212901254861204525

السفير الزعبي يؤكد استعداد الاردن للتعاون مع العراق بمجالات النقل

أخبار متعلقة
كورونا 2

13 وفاة و 798 إصابة جديدة بكورونا في المملكة الجمعة

كورونا 6

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة

عمان 5

الصحة: لم نتجاوز أزمة كورونا في المملكة

كورونا 3

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

720212921567555052020

الصحة تحذر الأردنيين وتشدد على تطبيق أوامر الدفاع

64b63840-8df9-4221-afec-7198f471eec3

التربية تحدد شرط الاستمرار بالتعليم الوجاهي في المدارس