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الثلاثاء، 26-10-2021 08:51 ص

ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في المملكة

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في المملكة إلى 18 ألفا و234 حالات حتى صباح الثلاثاء.

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ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و965 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 14 حالة وفاة أمس الاثنين.


وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 853 ألفا و012 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي، بحسب موقع 'وورد ميتر' العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا.


كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في الأردن 823 ألفا و813 حالات شفاء.
فيما بلغ إجمالي الإصابات حول العالم 244 مليونا و838 ألفا و427 حالة، و أودى الفيروس بحياة 4 ملايين و970 ألفا و304 شخصا.


 




 

 


 

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