ارتفاع عدد الإصابات النشطة محليا

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد الإصابات النشطة في الأردن إلى 28 ألفا و853 حالة حتى صباح اليوم الأحد.



ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و215 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 18 حالة وفاة أمس السبت.



وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 889 ألفاً و671 إصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 44 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 849 ألفا و603 حالات شفاء.

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