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السبت، 03-12-2022 11:40 ص

ارتفاع عدد الشركات المُسجلة في المملكة برأس مال تجاوز 320 مليون دينار

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الوكيل الإخباري - أكد مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، أن نتائج تسجيل الشركات حتى نهاية الشهر الماضي، شهدت تحسناً بنسبة 16% عن العام الماضي برأس مال تجاوز 320 مليون دينار.

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وأضاف العرموطي، أنه تم تسجيل 5460 شركة بزيادة 931 شركة عن العام الماضي و760 شركة عن العام 2019، كما بلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة خلال نفس الفترة 320 مليون دينار وبنسبة تحسن بلغت 70%، عن عام 2019 الذي سجلت فيه رؤوس أموال بقيمة تتجاوز 189 مليون دينار.


وأكد أن عدد الشركات التي تم شطب تسجيلها أو التي وضعت تحت التصفية ما زال أقل من المعدل السنوي.


وأشار العرموطي إلى أن أكثر أنواع الشركات تسجيلا هي شركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 3516 شركة و برؤوس أموال تتجاوز 143 مليون دينار، فيما بلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة 56 شركة و برؤوس أموال تتجاوز 126 مليون دينار، وكانت أكثر الغايات الاقتصادية تسجيلاً هي أنشطة الاستيراد والتصدير وإقامة وتملك المشروعات السكنية والمشروعات التجارية والنقل وإعداد وبيع الأطعمة وتكنولوجيا المعلومات.

 




 

 


 

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