الثلاثاء 15-12-2020
الوكيل الاخباري

توضيح جديد من وزارة الصحة بشأن لقاح كورونا

أسعار الذهب الثلاثاء 15/12/2020

وفيات الثلاثاء 15/12/2020

تفاصيل جديدة للهزة الأرضية في العقبة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

منخفض قبرصي في طريقه للمملكة

هزة أرضية في مدينة العقبة

تراجع اصابات كورونا في المملكة الى مستويات كبيرة سيتحقق بهذا الشرط

عودة العلاوات تُضفي الفرحة على رواتب الشهر الاول من 2021

مع بدء فصل الشتاء ... أصوات مناشير الخشب ترعب غابات المملكة

الثلاثاء، 15-12-2020 10:03 ص

ارتفاع عدد المستندات المودعة في المحاكم

320201619473925250977


الوكيل الإخباري - ارتفع عدد المستندات الورقية المودعة في أقلام ومراكز الايداع في المحاكم، في اليوم الثاني من تطبيق امر الدفاع رقم 21 لسنة 2020، حيث بلغ 3559 مستندا، مقارنة بـ 1177 مستندا في اليوم الأول، حسبما صرح مصدر قضائي.

اضافة اعلان

كما زادت الايداعات الالكترونية بنسبة كبيرة مقارنة باليوم الاول، وكانت اغلب تلك الايداعات من المحامين الامر الذي يعطي دلالة واضحة على مدى التجاوب مع هذه الخدمة لما تحققه من اختصار في الإجراءات القضائية الشكلية والتخفيف من عناء وكلف التنقل من والى المحاكم بالنسبة للايداعات الالكترونية وتجنب قضاء وقت طويل داخل المحاكم في الايداعات القلمية الامر الذي انعكس ايجاباً من حيث تقليل اعداد مرتادي المحاكم وصولاً الى تجنب ان تكون المحاكم مكاناً لنشر العدوى في ظل الظروف الوبائية الراهنة.


ويذكر انه في اليوم الاول لبدء تطبيق امر الدفاع رقم 21 شهدت بعض اقلام المحاكم الكبرى ازدحامات طفيفة لوقت قصير الا انه قد تم رصدها على وجه السرعة من قبل الفرق الميدانية المشكلة من الامانة العامة للمجلس القضائي ووزارة العدل وبالتعاون مع رؤساء المحاكم وجرى تداركها عن طريق تنظيم الدور وزيادة عدد مراكز الايداع في المحكمة الواحدة اضافة الى معالجة بعض الاشكالات التقنية البسيطة التي ظهرت على بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة العدل.


من جانب اخر فان المجلس القضائي ووزارة العدل يتابعان جميع الملاحظات التي ترد حول جاهزية المحاكم او البوابة الالكترونية لتطبيق امر الدفاع ويتم متابعتها اولا بأول وصولا للتطبيق الامثل لخدمة الايداع الورقي والالكتروني بعد فترة وجيزة.


ويذكر ان المجلس القضائي بالتعاون مع وزارة العدل عقد دورات تدريبية في المعهد القضائي، عبر التواصل المرئي لمعظم الطواقم الادارية والتقنية من موظفي محاكم المملكة الذين يقع ضمن اختصاصهم خدمة تقديم الايداع الورقي والالكتروني حول تطبيق النواحي التقنية والادارية لاستخدام الدليل الارشادي حول امر الدفاع الذي اطلقه كل من المجلس والوزارة في الاسبوع الماضي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
65aa45aa-8d3c-466c-8e59-c7312d724be5

إغلاق 1600 منشأة ومخالفة 3021 مواطنا لمخالفة أوامر الدفاع

3202020221921905877151

تعميم صادر عن وزير التربية بشأن التعليم الإضافي

1020202710440527305297

هام بشأن تأشيرات العمرة للأردنيين

1220209155039190593590

تفاصيل جديدة للهزة الأرضية في العقبة

0

أشغال الطفيلة ترفع جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

image

هزة أرضية في مدينة العقبة

أخبار متعلقة
main_image5fbd27f1f3e83

الخصاونة : إعادة زيادات الموظفين المدنيين والعسكريين والمعلمين

11202016203440530436464

مطالبة بإعادة النظر بالحظر الجزئي وحظر الجمعة الشامل

11202023204923130767421

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء لدعم 35 الف اسرة جديدة

257952_11_1573920904

توجيهات عاجلة لوزير الأوقاف

11202021192251714266257

تغيير على ايجاز كورونا الحكومي

1120202292318283225910

الحكومة تعلن عن قرارات واجراءات هامة