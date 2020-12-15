ارتفاع عدد المستندات المودعة في المحاكم

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد المستندات الورقية المودعة في أقلام ومراكز الايداع في المحاكم، في اليوم الثاني من تطبيق امر الدفاع رقم 21 لسنة 2020، حيث بلغ 3559 مستندا، مقارنة بـ 1177 مستندا في اليوم الأول، حسبما صرح مصدر قضائي.

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كما زادت الايداعات الالكترونية بنسبة كبيرة مقارنة باليوم الاول، وكانت اغلب تلك الايداعات من المحامين الامر الذي يعطي دلالة واضحة على مدى التجاوب مع هذه الخدمة لما تحققه من اختصار في الإجراءات القضائية الشكلية والتخفيف من عناء وكلف التنقل من والى المحاكم بالنسبة للايداعات الالكترونية وتجنب قضاء وقت طويل داخل المحاكم في الايداعات القلمية الامر الذي انعكس ايجاباً من حيث تقليل اعداد مرتادي المحاكم وصولاً الى تجنب ان تكون المحاكم مكاناً لنشر العدوى في ظل الظروف الوبائية الراهنة.



ويذكر انه في اليوم الاول لبدء تطبيق امر الدفاع رقم 21 شهدت بعض اقلام المحاكم الكبرى ازدحامات طفيفة لوقت قصير الا انه قد تم رصدها على وجه السرعة من قبل الفرق الميدانية المشكلة من الامانة العامة للمجلس القضائي ووزارة العدل وبالتعاون مع رؤساء المحاكم وجرى تداركها عن طريق تنظيم الدور وزيادة عدد مراكز الايداع في المحكمة الواحدة اضافة الى معالجة بعض الاشكالات التقنية البسيطة التي ظهرت على بوابة الخدمات الالكترونية لوزارة العدل.



من جانب اخر فان المجلس القضائي ووزارة العدل يتابعان جميع الملاحظات التي ترد حول جاهزية المحاكم او البوابة الالكترونية لتطبيق امر الدفاع ويتم متابعتها اولا بأول وصولا للتطبيق الامثل لخدمة الايداع الورقي والالكتروني بعد فترة وجيزة.



ويذكر ان المجلس القضائي بالتعاون مع وزارة العدل عقد دورات تدريبية في المعهد القضائي، عبر التواصل المرئي لمعظم الطواقم الادارية والتقنية من موظفي محاكم المملكة الذين يقع ضمن اختصاصهم خدمة تقديم الايداع الورقي والالكتروني حول تطبيق النواحي التقنية والادارية لاستخدام الدليل الارشادي حول امر الدفاع الذي اطلقه كل من المجلس والوزارة في الاسبوع الماضي.



