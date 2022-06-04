ارتفاع عدد حالات التسمم في جرش إلى 41

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد إصابات التسمم في جرش بسبب بكتيريا "إي كولاي" إلى 41 اصابة.

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وقال وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري إن التقارير الأولية تشير إلى وجود 41 حالة مشتبه بتسممها.



وأكد الهواري على أن 4 حالات منها تطلب دخولهم المستشفى، موضحاً أن حالتهم بسيطة جدا.



وكان كشف محافظ جرش محمد أبو رمان، عن مراجعة 35 حالة مستشفى جرش الحكومي، كانت تعاني من أعراض التسمم وألم في البطن.

وأوضح أبو رمان، أنه تبين بعد أخذ العينات، أنهم مصابون ببكتيريا "إي كولاي" التي تكون غالبا في مصادر المياه غير الخاضعة للتعقيم الصحيح.





